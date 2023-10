Momenti di forte paura oggi pomeriggio a Pontecorvo dove un automobilista si è schiantato contro un muretto nel centro storico della città, in via Mura di Sant'Andrea.

Nel primo pomeriggio un uomo a bordo di una Fiat Idea ha perso il controllo della sua vettura andando a schiantarsi contro un muretto che ha ceduto crollando nella parte sottostante. L'auto si è ribaltata e in molti hanno subito temuto il peggio.

Immediato l'allarme e la richiesta di intervento da parte dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche i sanitari del 118. Fortunatamente il conducente della vettura non ha riscontrato gravi ferite. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza.