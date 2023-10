Doppio incidente sul territorio di Ceprano a distanza di un'ora. Il primo si è verificato intorno alle 10.30 sulla provinciale Caragno, in prossimità dello svincolo per Ceprano. Un'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata ed è finita nella scarpata, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. I due che viaggiavano a bordo dell'utilitaria sono stati trasferiti presso l'ospedale di Alatri per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Ceprano ed il 118. A distanza di circa un'ora due auto si sono scontrate sulla Casilina, non lontano dal convento. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri di Ceprano e gli operatori del 118. Fortunatamente i feriti pare non siano gravi.