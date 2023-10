Entrano in casa e mettono a soqquadro l'appartamento mentre i proprietari cenano. Un grande spavento per una famiglia che risiede alla periferia di Sora. La sgradita visita è avvenuta giovedì sera, poco prima delle 21, in via Barca San Domenico. Un posto strategico per fuggire rapidamente, anche perché poco distante c'è l'accesso alla superstrada Sora-Ferentino.

Le forze dell'ordine, allertate dalla famiglia, hanno subito avviato le indagini. I malviventi hanno svuotato cassetti, aperto armadi e portato via gioielli e tutti gli oggetti di valore che hanno trovato. Sul letto scatole e sacchetti svuotati, portagioielli aperti senza più il loro contenuto. Un vero shock per la malcapitata famiglia.

Sentire dei rumori e scoprire che mentre si è in casa propria i ladri sono lì, a pochi metri dalla cucina dove si sta cenando. Negli occhi l'immagine di quando mettono le mani tra gli indumenti e gli oggetti di un valore affettivo non quantificabile. Tutto questo genera dei sentimenti di smarrimento, perché non si può stare sicuri neanche a casa.

Va sottolineato che le forze dell'ordine presidiano il territorio con un'azione continua di controllo, giorno e notte. La loro presenza nei quartieri presi più spesso di mira dai ladri rassicura chi ci abita.

Fino a qualche settimana fa l'ondata di furti aveva interessato soprattutto la Valle di Comino, generando ansia e preoccupazione tra i residenti che si sono organizzati in gruppi di osservazione per poter lanciare l'allarme con la massima rapidità.

Ogni movimento sospetto, ogni auto mai vista prima nella zona, sono stati segnalati in tempo reale alle forze dell'ordine. Due delle segnalazioni in questione sono state pubblicate su social sempre giovedì sera ad Arpino, dopo il furto in zona San Domenico a Sora, con l'appello a tenere gli occhi ben aperti per via di presenze sospette. In qualche caso si tratta di falsi allarmi, come quelli causati, specialmente durante la notte, dai rumori dovuti al passaggio di branchi di cinghiali, che fanno sobbalzare le persone temendo si tratti dei ladri. Fatto sta che si dorme poco e male.