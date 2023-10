«Hai vissuto una vita da leone, hai lasciato ricordi indimenticabili, sarai sempre presente nei nostri cuori». Sarà sepolto a Esperia Massimo Guglielmo, imprenditore originario di Pontecorvo, morto a seguito di una caduta da un'impalcatura al campo sportivo di Cervaro. Di lui parla Maddè Guglielmo, proprio da quella cittadina di Esperia - paese di origine della moglie - dove troverà una degna sepoltura.

«Esprimo anche vicinanza alla famiglia - ha aggiunto - Come comunità gli saremo sempre al fianco». Lo stesso che, in qualità di rsu Fillea Cgil (Adler Evo Cassino) ha proposto a tutte le organizzazioni sindacali di programmare una mobilitazione per una maggiore sicurezza sul lavoro, per evitare gli infortuni e le morti bianche.

«Ho maturato questa decisione e ho chiamato il segretario provinciale del nostro sindacato parlandogli di questa opportunità utile a dare un segnale forte per quello che accade, dai classici infortuni e alle morti bianche che arrivano perché non c'è rispetto né controllo».

L'invito è rivolto a tutte le organizzazioni sindacali «perché la vita non ha colore e non si può morire di lavoro. Devono finire le solite passerelle e i proclami. Credo che si debba creare una giornata di mobilitazione provinciale come ricordo delle vittime sul lavoro ma anche per dare un segnale importante. Tutti ci riempiamo la bocca di buoni propositi e poi il risultato finale non c'è e quando vediamo queste tragedie restiamo esterrefatti. E noi siamo i primi ad essere sconfitti, politici e sindacalisti. Mi auguro - ha concluso Maddè Guglielmo - che ci sia la disponibilità ad affrontare questo tipo di percorso».

Intanto ieri pomeriggio, come disposto dalla procura di Cassino, è stato conferito l'incarico a Roma per eseguire l'esame autoptico. Avrà luogo oggi, poi la salma di Massimo - 49 anni - verrà ricondotta a Pontecorvo da dove verrà trasferita a Monticelli di Esperia. È subito partita una delicata indagine per accertare cosa sia accaduto. Se, infatti, l'autopsia servirà a chiarire il sopraggiungere di un possibile malore, le verifiche dei carabinieri e dello Spresal della Asl spiegheranno cosa sia accaduto nell'area sequestrata.