Conto alla rovescia per la nuova viabilità a De Matthaeis. Il Comune punta a ridurre il traffico sulle rotatorie con l'inversione del senso di marcia in via San Giuseppe, la parallela di via Aldo Moro.

«A breve - informano dal Comune - sarà predisposta la nuova segnaletica verticale e orizzontale». Che farà seguito alle «operazioni di pulizia, terminate nei giorni scorsi sulle aree, pubbliche e private, che insistono sui tratti interessati dalle modifiche, in particolare su via San Giuseppe. L'iniziativa è stata avviata dall'assessorato alla polizia municipale guidato dall'assessore Maria Rosaria Rotondi per decongestionare il traffico in zona De Matthaeis».

Per chi percorre viale Roma ci sarà la possibilità di passare sotto il ponte e imboccare via san Giuseppe per portarsi su via Moro o anche, con l'altra modifica, verso via Landolfi o via Adige. Infatti, da via Giacomo De Matthaeis le auto non potranno più svoltare a sinistra verso via Moro, ma saranno obbligate ad andare a destra, appunto su via Landolfi o via Adige. Nessuna modifica, infine, per chi proviene da via Moro. Per il via libera alle modifiche, però, occorrerà attendere un'apposita ordinanza, «a cui - ricordano dal Comune - verrà data ampia visibilità».

Quanto agli obiettivi della manovra, l'amministrazione Mastrangeli punta a «snellire quest'area della città dall'intasamento veicolare» e a «vigilare sulla connessione tra il traffico veicolare e lo stato della qualità dell'aria, per la concentrazione delle polveri sottili, da abbattere anche con una maggiore fluidificazione della circolazione».

Da via San Giuseppe, pur non essendo contrari alle modifiche, purché ne benefici il traffico chiedono al Comune «che non si faccia come in via Fontana Unica». I residenti chiedono più pulizia della strada e una telecamera contro chi getta l'immondizia a bordo strada tanto da costringere la De Vizia, a cadenza settimanale, a ripulire le piccole discariche abusive che si creano. Tra le richieste un «piccolo marciapiede» e interventi per limitare la velocità delle auto, a fronte di un prevedibile aumento del volume del traffico. Chiesti dunque i dossi e il rifacimento dell'asfalto, in più punti sconnesso. «Speriamo sia la volta buona che risistemino via San Giuseppe», è l'auspicio dei residenti.