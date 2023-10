Hanno sfondato la porta d'ingresso e una volta dentro hanno portando via gratta e vinci, sigarette e i contanti che si trovavano in cassa. È successo la notte scorsa nel bar tabacchi "La Fontana" di Aquino: una banda di professionisti ha agito velocemente senza lasciare tracce.

Cinque le persone in azione: quattro nell'attività e un quinto all'esterno per controllare la zona. L'azione si è svolta nel giro di pochi minuti. Intorno alle 3 i ladri hanno sfondato la porta di ingresso, dopo averne tagliato una parte e averla divelta e hanno fatto razzia all'interno. Il bottino è in via di quantificazione, ma dai primi sopralluoghi non dovrebbe superare i cinquemila euro.

È suonato l'allarme e in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo erano sul posto, ma i ladri erano già riusciti a fuggire nelle zone circostanti. Durante le ore successive al colpo sono stati eseguiti dei posti di blocco che però non hanno portato risultati. L'attività è dotata di telecamere che hanno ripreso i malviventi in azione: erano quattro ed erano incappucciati e portavano dei guanti, mentre all'esterno c'era un quinto complice.

In pochi istanti sono riusciti a sfondare la porta, una volta dentro hanno riempito velocemente dei sacchi. Hanno portato via tutto quello che c'era, sono rimasti solo alcuni pacchetti di sigarette, caduti a terra durante la fuga.

Sul posto sono stati eseguiti comunque tutti i rilievi e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.

Al vaglio anche le altre telecamere della zona e quelle della città di Aquino che hanno permesso di individuare l'auto sulla quale i malviventi sono arrivati sul posto. I Carabinieri indagano per cercare di risalire agli autori.