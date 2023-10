Stava lavorando nel suo terreno quando è finito sotto alla motozappa che stava utilizzando per lavori agricoli. E' accaduto a metà pomeriggio in via Sferracavalli a Cassino dove, dato l'allarme, sono arrivati vigili del fuoco, ambulanza e polizia di Stato. Una corsa all'ospedale e la gamba tranciata. Sangue e paura per un settantenne del posto che, una volta stabilizzato, è stato trasferito immediatamente nella capitale.