Investito mentre cambia uno pneumatico, ferito un diciassettenne di Supino, trasportato con l'eliambulanza al policlinico San Camillo di Roma. È successo sulla superstrada all'altezza di Ferentino in direzione Sora intorno alle 17. Stando a una prima ricostruzione il minorenne era intento a cambiare una gomma forata al veicolo della madre quando un camion il rimorchio lo urtava con la parte posteriore. L'autista si è subito fermato a prestare soccorso. Le condizioni del ragazzo sono stabili e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 18.30.

Incidente sulla superstrada. Chiesto l'intervento di un'eliambulanza 1 ora fa Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino in direzione Sora. È successo prima delle 17. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118 all'altezza del territorio dì Ferentino, dove è stato chiuso l'ingresso della superstrada. Chiesto anche l'intervento di un'eliambulanza. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. di: N.F.