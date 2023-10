Festa per Maria Salome Pagliaroli che mercoledì 18 ottobre ha tagliato il traguardo dei 100 anni. La centenaria di Veroli è stata festeggiata dai familiari, dagli amici, dagli amministratori e dai referenti del centro anziani.

L'amore, il sostegno, dei suoi familiari, non le sono mai mancati. Come lei è stata ed è un grande punto di riferimento per tutti loro; un esempio di vita. Nella vita è stata una mamma, una moglie e nonna esemplare. Il marito è venuto a mancare molti anni fa.

Ha lavorato tanto nei campi, ha mangiato quotidianamente cose genuine. Una donna forte, dal cuore grande, Maria Salome, in grado di dare consigli preziosi soprattutto alle giovani generazioni.

Maria Salome ha il nome della patrona della città di Veroli, che viene festeggiata anche il 17 ottobre. La centenaria ha sempre sostenuto di essere nata in realtà proprio il 17 ottobre ma di essere stata registrata all'anagrafe il 18. Vive a San Giuseppe Le Prata e come ha raccontato anche al sindaco e a tutti i presenti ai festeggiamenti, il segreto per arrivare a un traguardo così importante è quello di lavorare, mangiare cose genuine e bere un buon bicchiere di vino. La verolana è rimasta vedova da giovane e ha lavorato molto anche per far crescere e garantire il meglio ai figli Franco e Fernanda.

Alla festeggiata il sindaco Simone Cretaro e l'assessore Patrizia Viglianti hanno portato gli auguri e l'omaggio dell'amministrazione e della cittadinanza. Una targa consegnata anche dal presidente del centro anziani Federico Picarazzi e dal vice Enzo Tullio. Auguri alla festeggiata da tutti i familiari e anche dalla nostra redazione.