Il giovane artista alatrense Mario Carlo Iusi protagonista del convegno "Agire nel presente, progettare il futuro. Il ruolo dei giovani: problemi e prospettive" che si è tenuto questa mattina nella sala conferenze Matteotti della Camera dei deputati.

Promotori del convegno l'onorevole Lorenzo Cesa e la senatrice Paola Binetti.

Iusi, che già in passato ha dimostrato la propria capacità artistica, ha presentato al parterre di ospiti e intervenuti la propria opera della serie "The container", utilizzata per la copertina del libro "Il Diritto di cittadinanza come responsabilità condivisa" dell'autrice Serena Angioli.

Nel suo intervento ha spiegato: "Iniziando il percorso di artista da adolescente autodidatta, la perseveranza è stata una caratteristica che mi ha aiutato molto. Dopo diversi anni di vita e lavoro tra Roma e Milano, in cui ho elaborato la mia teoria, sviluppato diverse opere e creato la mia rete di contatti, sono tornato ad Alatri, mio paese natale, per mettere in circolo la creatività e per continuare a sviluppare e ad elaborare altre opere. Il ritorno al mio paese d'origine non è un passo indietro, come potrebbe sembrare, bensì - conclude Iusi - un gesto concreto per rinnovare il mio impegno nei confronti del luogo che ha ospitato la mia prima mostra".