Sgarbi ed il suo Cicerone luminoso. L'ha presentata via social, sulla sua pagina ufficiale, l'opera moderna dell'artista Marco Lodola. Ora bisogna decidere dove collocarla. Il sindaco di Arpino, insieme a dei rappresentati dell'amministrazione comunale, prima dell'alba di giovedì, si è attivato per un sopralluogo in paese. Diverse le ipotesi. I cittadini attendo di sapere dove verrà collocata per poi vederla da vicino e commentarla.