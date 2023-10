L'interesse del minore deve avere una considerazione preminente. Il tema della famiglia, delle pratiche connesse, della ricerca del migliore interesse del minore (da intendersi come una clausola generale positivamente predisposta per consentire al giudice la valutazione concreta delle peculiarità della situazione sottoposta al suo esame) saranno al centro di un importante convegno che si terrà oggi dalle 14.30 alle 18 nella sala Restagno del Comune di Cassino. Un incontro di altissimo livello, organizzato dalla Sezione territoriale per il Tribunale di Cassino dell'Ami-Avvocati matrimonialisti italiani e dai Servizi sociali del Comune di Cassino.

Ne parliamo con la dottoressa Silvia Crolla dei Servizi sociali del Comune di Cassino e con l'avvocato Clino Pompei, responsabile della Sezione territoriale per il Tribunale di Cassino dell'Ami.

Avvocato Pompei, come nasce l'idea di questo convegno?

«Da avvocato, ho sempre avuto una facilità di interazione con gli assistenti sociali e ho sempre avvertito un morso allo stomaco quando un mio assistito o una mia assistita mi dicevano che la moglie (o il marito) avevano minacciato di "scatenargli" contro i servizi sociali. Occorre invertire decisamente questa tendenza. La figura dell'assistente sociale spesso viene vista con una certa ostilità, soprattutto da chi versa in condizioni disagiate, perché si tratta di una persona che entra nella vita delle famiglie, controlla come si vive, verifica le condizioni di vita dei figli. In realtà non è così. Il suo ruolo è quello di fornire a chi vive ai margini della società per qualsiasi motivo (mancanza di risorse economiche o culturali, disagio familiare legato a situazioni di delinquenza o di tossicodipendenza) o alle coppie in situazioni di conflittualità, gli strumenti per affrontare i propri bisogni e per migliorare la propria condizione di vita».

Dottoressa Crolla, cosa fanno esattamente i servizi sociali?

«Il servizio sociale per i minori svolge due funzioni principali, strettamente integrate tra loro: da una parte fornisce assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità alle famiglie presenti sul territorio; dall'altra svolge funzioni di vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale. Nel lavoro con i più piccoli, l'elemento irrinunciabile è l'adozione di un'autentica prospettiva puerocentrica. Tale aspetto, irrinunciabile in ogni forma di intervento, è un atteggiamento del professionista e uno strumento di lettura essenziale per una corretta valutazione delle situazioni. Pertanto è possibile affermare che il servizio sociale gioca un ruolo centrale e delicato nella vita di molte famiglie. Come parte dell'ampia rete dei servizi, gli assistenti sociali contribuiscono ai compiti di promozione del benessere, valutazione, protezione e cura dei minori, assumendo importanti responsabilità professionali».

Dottoressa Crolla, chi interverrà al convegno?

«Sono lieta di poter annunciare che al convegno avremo l'onore di poter ascoltare riflessioni e indicazioni provenienti da professionisti che quotidianamente si occupano di tutela di minori. Ascolteremo Michela Grillo, magistrato presso la sezione civile del Tribunale di Cassino; l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente nazionale Ami; Laura Volpini, psicologa giuridica e forense docente presso l'università Roma Tre; Federica De Santis, psicologa e psicoterapeuta , oggi responsabile dell'Area sociale all'interno del Consorzio dei Comune del Cassinate; Giancarla Pellecchia, presidente della Commissione etica e deontologia del Croas Lazio e docente presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale».

Avvocato Pompei, qual è l'auspicio?

«C'è sempre stata un po' di diffidenza tra avvocati ed assistenti sociali. Alle volte questi ultimi vengono demonizzati, usati come minaccia. Invece possono avere un ruolo determinante, sono un supporto molto importante. L'auspicio è che detti professionisti collaborino, per supportare al meglio i minori che si trovano nel bel mezzo di tremende liti familiari. Per fare questo però devono prima conoscersi, incontrarsi. È quello che avverrà nel convegno di oggi».