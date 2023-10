La protezione civile regionale lancia un'allerta per le forti raffiche di vento attese per la giornata odierna.

Dopo il grande caldo, la situazione meteorologica sta mutando con temperature in calo e le prime piogge del mese che si sono avute nei giorni scorsi.

La presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Protezione Civile ha emesso, per il Lazio, un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi.

Dalle prime ore della giornata, e per le successive 24-36 ore, si prevedono in progressiva estensione sul Lazio: «venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte».

Nel bollettino di allertamento si invitano gli enti «ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di protezione civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti livelli di allerta valutati dal Centro funzionale regionale (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio")».

L'allerta gialla per il vento forte interesserà tutte le zone della regione. Attenzione dunque per la possibile caduta di rami, cartelloni o coperture.