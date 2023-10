La delegazione locale dell'associazione Codici denuncia il fatto che alla farmacia comunale i tamponi per il Covid costano più che altrove. E investe del caso il sindaco Pierluigi Sanna chiededogli chiarimenti.

"La farmacia comunale - scrive in una nota l'avvocato Marina Peretto, responsabile di Codici Colleferro - si sta distinguendo per una politica dei prezzi che lascia perplessi. È quella che vende, infatti, i tamponi antigenici rapidi nasali al prezzo più alto della città. Parliamo di 4,90 euro contro i 3,90 o anche i 2,90 euro che applicano altre farmacie. È vero che il prezzo varia a seconda della marca del prodotto, ma quello più caro è anche l'unico disponibile nella farmacia comunale. Inoltre, il prodotto in questione riporta istruzioni in tedesco, francese e olandese, ma non in italiano. Abbiamo deciso di chiedere chiarimenti al sindaco, in considerazione anche della funzione pubblica della farmacia comunale, che dovrebbe essere al servizio dei cittadini e della collettività. Va considerato anche che quella comunale è l'unica farmacia aperta di domenica. In quella giornata, quindi, il cittadino non ha alternative, la scelta è in sostanza obbligata".

"È necessario fare chiarezza sulla questione prezzi - aggiunge Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici - Stiamo attraversando un periodo in cui il Covid sta tornando a diffondersi, di conseguenza la richiesta di tamponi è in aumento. È bene, quindi, garantire la massima trasparenza sui costi applicati dalla farmacia comunale".