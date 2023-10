Infortunio sul lavoro in un'azienda di infissi ad Alatri. Un dipende di 39 anni di Alatri si è ferito in modo serio alla mano destra. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone per le cure del caso. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. È successo intorno alle 10.