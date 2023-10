Raggiungono l'abitazione di due anziani, si spacciano per carabinieri e riferiscono che un loro nipote aveva avuto un incidente e che per tirarlo fuori dai "guai" avrebbero dovuto pagare l'avvocato.

I malcapitati, spaventati per il loro familiare, hanno consegnato soldi e oro ai malfattori. Solo dopo che i truffatori sono andati via, e chiamando il nipote, hanno capito che erano stati vittima di un raggiro.

A quel punto non è rimasto altro da fare che segnalare l'episodio ai veri appartenenti alle forze dell'ordine. La truffa si è consumata ieri pomeriggio in un'abitazione in via Gaeta a Frosinone. Indagini subito avviate dagli agenti della polizia per cercare di risalire ai truffatori.

La ricostruzione

Pensavano che il nipote si trovasse in difficoltà, che avesse bisogno di loro. Hanno creduto alle parole di quei due signori che avevano sostenuto di essere carabinieri. Si sono fidati. Ma si trattava solo di un raggiro per derubarli. È quanto accaduto ad una coppia di anziani della parte bassa del capoluogo ciociaro. Ai malfattori avrebbero consegnato oggetti in oro e denaro. Poco dopo la scoperta di essere stati truffati. Indagini a tutto campo dei poliziotti per cercare elementi utili a individuare i truffatori.

Alcuni consigli

Purtroppo il fenomeno dei raggiri, soprattutto nei confronti degli anziani, non si placa. Le forze dell'ordine in più occasioni incontrano gli appartenenti alla terza età per metterli in guardia, organizzando incontri. Tra i consigli raccomandano: «Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.

Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Per qualunque problema e per chiarirvi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il numero unico di emergenza 112 e richiedere l'intervento di una pattuglia».