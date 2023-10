Quando sono arrivati nella struttura sportiva hanno subito capito che "qualcuno" si era intrufolato all'interno, magari ragazzini che avevano scavalcato per andare a giocare a pallone. Ma una volta dentro agli spogliatoi e negli altri locali, hanno capito che si trattava di un vero e proprio atto vandalico. Sconcerto e amarezza per quanto registrato nel campo sportivo "San Marco" a Monte San Giovanni Campano. Forzate le porte d'ingresso e portati via palloni e maglie, Pronti anche a perdonare "la bravata" senza presentare querela, ma dall'Asd MSGC 2018 attendono scuse, il ripristino dei luoghi e la consegna refurtiva.

«Nel campo sportivo "San Marco" sono state forzate le porte di ingresso e compiuti atti vandalici oltre che furti - si legge su un post pubblicato sui social dall'Asd MSG 2018 - Fino ad oggi abbiamo chiuso gli occhi constatando che il pomeriggio qualche ragazzino ha scavalcato per andare a giocare a pallone (lo abbiamo fatto tutti), ma adesso la cosa è grave perché sono stati fatti danni ad un bene pubblico, il bene di tutti. Abbiamo già degli indizi che possano riportarci agli autori del misfatto, ma chiediamo a tutti di collaborare affinché un bene di tutti possa essere tutelato. Inoltre facendo un sopralluogo più accurato nelle ore seguenti nei locali centro sportivo abbiamo appurato la mancanza di materiale tecnico/atletico (maglie, palloni ed altro materiale vario).

Nostro malgrado, qualora non ricevessimo scuse sincere prima dalle famiglie e poi dagli autori, ed ovviamente la restituzione del materiale e la sistemazione dei locali procederemo con le azioni dovute presso le autorità competenti».

L'Asd MSGC 2018, seppur sconcertata e amareggiata per l'accaduto e per i danni e furto subiti, come detto è pronta a chiudere un occhio, a non presentare querela, ma allo stesso tempo confida nel buonsenso delle famiglie dei ragazzini che si sarebbero resi protagonisti del gesto, nel consigliare ai figli di chiedere scusa e di restituire il materiale, ed ovviamente attende le scuse dei responsabili. Scuse, però, non ancora arrivate, se non, sembrerebbe, da un falso profilo social.