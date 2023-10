Giovanissimo, appena 32 anni, originario di Catania e da 5 in forza alla stazione carabinieri di Sora, il carabiniere Andrea Mingiardi è mancato all'affetto della moglie e dei suoi familiari nelle prime ore di oggi. Fiero e sempre disponibile, impeccabile nella sua uniforme che indossava con orgoglio, si era fatto apprezzare per le innate capacità professionali e una tenacia fuori dal comune. Stava studiando per diventare vice brigadiere e desiderava di svolgere servizio al nucleo radiomobile, perché voleva aiutare le persone, così diceva Andrea.

Sabato mattina è stato colto da un malore. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Frosinone e poi trasferito a quello di Alatri, Andrea ha combattuto strenuamente la sua ultima battaglia, resistendo alcuni giorni contornato dall'affetto dei suoi cari e dei colleghi di tutti i reparti del comando compagnia carabinieri di Sora e Alatri nonché del comando provinciale di Frosinone che non lo hanno mai lasciato. Purtroppo è arrivata un'ulteriore complicazione, tanto grave da non poter essere superata. La moglie e la sua famiglia, la famiglia d'origine, che lo ha raggiunto, e i colleghi lo accoglieranno nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Sora domani, 19 ottobre 2023, alle 12 per la veglia di preghiera e per il successivo funerale che verrà officiato alle 15.

Alla moglie, alle famiglie ed ai carabinieri di Frosinone e Sora il cordoglio delle autorità dei Comuni di Sora, Broccostella, Campoli Appennino e Pescosolido, su cui ha competenza la stazione di Sora e dove Andrea ha prestato servizio, nonché del Comune di Ripi, dove risiedeva con la moglie.