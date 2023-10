«Mentre l'Amministrazione riceve complimenti da tutti per l'accelerazione che lo sport ha avuto nel capoluogo, qualche esponente della minoranza, a corto di serie argomentazioni, attacca proprio su un campo in cui l'attenzione e i risultati sono massimi». È arrivata puntuale la risposta da parte di Francesco Pallone, consigliere delegato allo sport della Lista Mastrangeli, alla polemica lanciata ieri da Angelo Pizzutelli, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. Pizzutelli aveva posto l'attenzione sullo stato in cui versano gli impianti sportivi di Frosinone. E necessari dunque di maggiore attenzione. Ma soprattutto di manutenzione urgente.

«L'indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) si basa su trentadue indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l'economia e la realtà sociale – ha spiegato Pallone – Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane. Tenuto conto del diverso peso attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. Per lo più i dati fanno riferimento all'anno 2022. Rispetto a questo Frosinone quest'anno ha recuperato sei posizioni».

Gli impianti sportivi

Nello specifico tra i diversi impianti sportivi di Frosinone c'è il campo Bruno Zauli. Per questo impianto «il Comune ha regolarmente partecipato al bando "Sport e Periferie 2023" – ha proseguito Pallone – protocollando entro il termine previsto il progetto esecutivo avente ad oggetto la riqualificazione di una delle più antiche e prestigiose strutture sportive della città, meglio conosciuta come "Campo Coni". Stiamo parlando di un progetto complessivo di 1,2 milioni di euro, di cui 700.000 arriverebbero, in caso di aggiudicazione, dal bando sopra richiamato e 500.000 verranno finanziati direttamente dal Comune».

Poi c'è la questione dell'ex Palazzetto Coni di piazza martiri di Vallerotonda. «Nei primi di novembre verrà ratificata in consiglio comunale l'accordo di collaborazione tra il Comune di Frosinone, la Regione Lazio e la società "Sport e Salute Regione Lazio" – ha aggiunto il delegato allo sport – Al quale ha alacremente lavorato l'attuale Amministrazione in continuità con l'impulso dato dalla precedente amministrazione Ottaviani. Preciso inoltre che la copertura finanziaria per la riqualificazione della palestra è totalmente a carico di "Sport e Salute", che nel caso in cui non dovessero essere sufficienti i fondi stanziati dalla Regione, provvederà a proprie spese, sobbarcandosi eventuali maggiori costi. Terminati i lavori di ristrutturazione, "Sport e Salute" darà il palazzetto in locazione al Comune, che ha già deliberato la copertura finanziaria necessaria a sostenere il costo del canone di locazione, il cui tetto massimo è già noto alle parti».

Poi sullo stadio del nuoto ha aggiunto: «Come è già avvenuto recentemente con l'ottenimento di un affidamento ponte con la Fin, tutt'altro che scontato e a costo zero per il Comune, sul tavolo ci sono varie soluzioni per garantire continuità alla stagione sportiva, salvaguardando gli interessi delle centinaia di famiglie che frequentano quotidianamente la struttura e della comunità sportiva». Infine, per il palazzetto del Casaleno «la struttura è il fiore all'occhiello della nostra città e recentemente è stata oggetto di interventi di miglioramento concordati con l'attuale gestore. E che è stata posta al centro di un programma di eventi di carattere nazionale e internazionale, alcuni dei quali svolti anche in sinergia con il Comitato Italiano Paralimpico per quanto attiene alla nazionale italiana di basket in carrozzina».

Insomma Pallone sostiene che i quattordici mesi di mandato da delegato allo sport, dimostrano l'esatto contrario di quanto sostenuto dal consigliere di opposizione Angelo Pizzutelli. «Considerato che oltre all'attenzione data dall'amministrazione all'impiantistica sportiva locale, sono stati organizzati circa 35 eventi – conclude Pallone – Un numero importante e che hanno coinvolto la città intera mostrando interesse e vicinanza a tutte le discipline sportive. Attenzione culminata con l'evento "Sport City Day" dello scorso 17 settembre che ha riempito la villa comunale di famiglie e bambini, con oltre 50 società sportive presenti e più di mille partecipanti. Inoltre il Comune ha ottenuto due importanti bandi. "Sport di Tutti – Quartieri", il progetto ha lo scopo di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili. E "Spazi Civici di Comunità", finalizzato a sostenere progetti di innovazione sociale all'interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale».