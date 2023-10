Il campionato di calcio di serie A riprenderà nel prossimo fine settimana. Il Frosinone ha un'ottima classifica anche oltre ogni più rosea aspettativa. Tuttavia, oltre a quella del campo, c'è un'altra classifica dove svetta il nome dei canarini. È quella delle partite classificate a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Si tratta di una curiosità statistica, visto che la stagione è ancora all'inizio, ma che dà l'idea di come gli incontri, soprattutto casalinghi del Frosinone, meritino un'attenzione particolare. E questo indipendentemente dal fatto che in questo scorcio di stagione ci siano state situazioni di turbativa dell'ordine pubblico da parte di facinorosi.

A fronte di quattordici determinazioni, da luglio, ovvero da quando sono iniziate le partite amichevoli di preparazione alla nuova stagione, al 12 ottobre (l'ultima pubblicata), per gli incontri da bollino rosso, il Frosinone è secondo solo dietro al Napoli. Quest'ultima squadra ha avuto ben otto gare classificate come a rischio elevato dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. A seguire c'è il Frosinone con ben sei match, di cui un'amichevole pre-stagionale (con la Salernitana), un incontro di coppa Italia (con il Pisa), quindi la sfida con il Napoli, l'unica peraltro ad aver registrato degli incidenti all'esterno dello Stirpe dopo la conclusione della stessa, quella di Salerno per il campionato, quindi le altre contese con la Fiorentina e l'Hellas Verona.

A motivare l'inserimento tra le gare a rischio hanno pesato la grande affluenza di pubblico, anche ospite (con il Napoli) o vecchie ruggini e incidenti del passato (in modo particolare con la Salernitana e il Verona) o per motivi politici (con il Pisa, la cui curva ha note simpatie di sinistra). Si tratta di cinque partite in casa e di una sola in trasferta, di cui due con la stessa squadra, la Salernitana.

Con meno partite a rischio rispetto al Frosinone ci sono, però, squadre con tifoserie particolarmente accese come Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona e la stessa Salernitana, tutte con cinque. Poi, con quattro match da bollino rosso ci sono il Cagliari, a tre la Lazio, il Lecce e il Torino. E ancora con due il Bologna, l'Inter, il Milan e la Roma. Infine, un solo incontro da monitorare per altri tre club, la Juventus, il Monza e l'Udinese.

Finora, comunque, tutto è filato per il verso giusto. Rispetto allo scorso anno il servizio d'ordine è stato rafforzato con un ulteriore potenziamento in occasione dei match che potevano rappresentare delle problematiche in più come per il Napoli, all'esordio in serie A, e per il Verona. Alla fine, solo con i partenopei si è verificata una doppia aggressione nei confronti di un tifoso casertano e di uno del Frosinone, intervenuto a difendere alcune ragazze con la maglia del Napoli. La risposta delle forze dell'ordine non si è fatta attendere con un dapso di cinque anni per entrambi e una denuncia per i reati di rapina e lesioni.