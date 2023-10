Non ce l' ha fatta il ventottenne nigeriano accoltellato il 6 ottobre scorso. È morto nella notte all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone dove era ricoverato in gravissime condizioni da due settimane.

Il ragazzo, nigeriano, ma residente nella parte alta del capoluogo ciociaro, è stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Vincenzo Ferrarelli, vicino all'ex mattatoio. È stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico ma le sue condizioni erano disperate. Proseguono le indagini per risalire all'autore. Si indaga per omicidio.