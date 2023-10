Un silenzio assordante, spezzato solo in un'occasione, quando la bara di dom Pietro Vittorelli è entrata nella basilica cattedrale di Montecassino e si è ascoltato un applauso discreto. Occupate quasi tutte le sedie sotto le volte affrescate e anche alcuni astanti in piedi.

Un numero non eccessivo di autorità politiche, diverse le personalità della città e tanti i cittadini di San Vittore.

A presiedere il corteo, che dalla porta d'ingresso ha percorso il "corridoio" che sfocia nel chiosco del Bramante, l'abate dom Luca Fallica e il vescovo della sottostante diocesi, Gerardo Antonazzo. Sull'altare, oltre all'attuale guida dell'antico cenobio, c'era dom Bernardo D'Onorio, predecessore proprio di Vittorelli e "promosso" arcivescovo di Gaeta nel 2007 dopo aver guidato l'abbazia per 25 anni. Presenti tanti abati e monaci.

Silenzio assordante, come per tutte le esequie, e una celebrazione "misurata", con la bara al centro dinanzi all'altare. Le parole dell'abate Fallica sono state un sussulto di fede per i credenti, un fine eloquio per la vita del cristiano e un continuo incoraggiamento verso la via maestra tracciata dal Signore. Nessun riferimento diretto al periodo abbaziale di dom Pietro se non alla sua professione da monaco e all'intonazione del "Suscipe".

Parole scandite e distanti dalla descrizione della sua permanenza sul sacro monte o della malattia, lui che conseguita la laurea in medicina e chirurgia, scelse la vita monastica mentre il 25 ottobre del 2007 il capitolo di Montecassino lo elesse 191º abate. Un "incarico" assolto pienamente fino all'ictus del 2012 e alle "dimissioni" del 2013 per motivi di salute. Nessuna telecamera all'interno della basilica, vietate le riprese e le fotografie con un servizio d'ordine "monumentale". Ragazzi della sicurezza a ogni angolo.