Domenica sera un orso si aggirava per la campagna di Picinisco tra le contrade di Antica e Mole di Vito dove per raggiungere le mele su un albero ha spezzato i rami. Forte e giustificata l'apprensione dei residenti per il timore di avere un incontro poco simpatico con l'orso che si sposta continuamente sempre di sera o notte. L'animale è stato anche immortalato con un video.