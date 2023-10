Resi noti oggi i vincitori della quarantottesima edizione del "Premio Val di Comino": per la Poesia Ernesto Franco, con il volume "Donna Cometa" (Donzelli, Roma); per la Saggistica Letteraria Toni Iermano, Per l'insieme della sua opera e Arcangelo Mazzoleni, con "L'ala ferita ancora vola" (Le Lettere, Firenze); per la Traduzione Carlos Vitale, Per l'insieme della sua opera; per la Saggistica Storica Umberto Caperna, con "Ormisda - Uomo di Unità". (Nuova Stampa, Frosinone) e Corrado Santoro, Per l'insieme della sua opera; per la Storia Locale Maria Antonietta Cedrone, con "La Comunità di San Michele Arcangelo. Pietrafitta-Settefrati" (Arte Stampa, Roccasecca); per il Giornalismo Micaela Palmieri, Tg1 Rai. La cerimonia di premiazione si terrà domenica prossima alle 18 al teatro comunale di Alvito.