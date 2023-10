C'era una volta un'aspirante metropoli. Una città, Frosinone, che, da piano regolatore generale, redatto più di quarant'anni fa, nel 1990 avrebbe dovuto avere 120.000 abitanti e, addirittura, 160.000 residenti, tra stanziali (120.000) e fluttuanti (40.000), secondo il piano regolatore generale degli acquedotti. Strumento, quest'ultimo, necessario a programmare quant'acqua va erogata a una città, che più recentemente ha abbassato, più prudentemente, le stime a 64.546 residenti "equivalenti", prendendo a riferimento i dati del 1996 tra residenti, 47.963, e fluttuanti, 17.037.

Numeri che si intrecciano con l'ultima elaborazione dell'Istat. L'istituto di statistica, sulla base di un servizio sperimentale, ha diffuso le previsioni comunali della popolazione. Per Frosinone si parte dai 43.830 residenti (20.931 maschi e 22.899 femmine) del 2022. Dieci anni più tardi, ovvero nel 2032, l'Istat prevede per il capoluogo un decremento della popolazione di 1.900 unità, a 41.930 (20.126 e 21.804), -4,33%. Diminuzione ancor più marcata se ci si spinge fino al 2042 quando Frosinone dovrebbe scendere sotto i quarantamila residenti con 39.951 (19.280 e 20.671). Ovvero -8,85% rispetto al 2022.

Gli effetti della denatalità sono lampanti, l'Istat prevede un calo della fascia d'età tra lo zero e i 4 anni da 1.514 del 2022 a 1.325 di dieci anni dopo per finire, nel 2042, a 1.322. Per la fascia 5-9 anni la decrescita è da 1.826 a 1.347 e, con un lieve rialzo, a 1.354. Per il gruppo 10-14 anni si parte da 1.949 per scendere a 1.570 e 1.386. Giù pure la categoria 15-19 anni, da 1.921 a 1.891, a 1.418.

Il gruppo dei trentenni passerà in due decenni da 2.473 (per i 30-34 anni) e da 2.548 (i 35-39 anni) a 2.313 e 2.332. Nella fascia 45-49 anni si scenderà da 3.284 a 2.457. La categoria più numerosa nel 2022, le fasce 50-54 e 55-59 con, rispettivamente, 3.464 e 3.491 nel 2042 passerebbero a 2.508 e 2.524.

Si registra, tuttavia, un incremento dei residenti più anziani: nel 2022 tra i 75 e i 79 anni erano 1.984, mentre dieci anni dopo saranno 2.320 e nel 2042 2.784. Gli ottantenni under 85 passeranno da 1.709 a 1.991 e a 2.205. Tra gli 85 e gli 89 anni si passerà da 1.072 a 1.145 a 1.420. E ancora nella fascia 90-94 l'incremento sarà da 462 a 594 e a 759. Infine l'ultima fascia, quella dai 95 anni in su erano 134 e passeranno a 184 e 241. In base all'evoluzione storica, nel periodo successivo alla Grande guerra Frosinone poteva contare su circa tredicimila abitanti. Quarant'anni dopo era stato superato il muro dei 32.000 cittadini.

A fine anni Sessanta si era sfiorata quota 38.000, mentre nel 1975, per la prima volta, era stata oltrepassata la soglia dei 44.000. La crescita dei residenti era poi proseguita. Nel 1991 erano 46.093, nel 2001 48.636. Poi, c'è stata l'inversione di tendenza: 48.241 residenti nel 2005, quindi il ritorno sotto quota 48.000 nel 2007, 46.807 nel 2012 e 45.816 nel 2015. Nel 2020 si è tornati sotto i 45.000 con 44.831. Infine, al 1° gennaio 2023 l'Istat certifica 43.417 residenti.