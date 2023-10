Un processo virtuoso di economia circolare per la produzione di una gamma di prodotti utili per l'edilizia sostenibile. Con questa motivazione la startup pontecorvese, "Reco2" ha ottenuto il premio "Eni Award 2023" consegnato ieri mattina dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia

Il premio "Eni Award" nasce con l'obiettivo di trovare nuove soluzioni tecnologiche per disporre di energia pulita promuovendo, nel contempo, anche la ricerca scientifica, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Tematiche molto importanti, soprattutto in questo particolare periodo storico dove si parla sempre di più della necessità di investire su nuove fonti energetiche.

Ieri mattina nel salone delle Feste del palazzo del Quirinale si è svolta la cerimonia di proclamazione dei vincitori dell'edizione 2023, con la relativa consegna dei premi. Presenti a questo appuntamento il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Eni, Giuseppe Zafarana, l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e, ovviamente, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il premio

Nell'ambito degli "Eni Awards" c'è anche la categoria "Joule", la speciale scuola di Eni per l'impresa che assegna la menzione speciale ogni anno a tre startup che si sono particolarmente contraddistinte nel campo dell'innovazione e della sostenibilità. Tra queste ad ottenere il prestigioso riconoscimento anche un'azienda di Pontecorvo, la "Reco2".

La motivazione

La società ha ottenuto il riconoscimento per il suo importante impegno nella sostenibilità ambientale come chiarito nella motivazione: «Reco2, startup di Pontecorvo che ha brevettato un processo virtuoso di economia circolare per la produzione di un'ampia gamma di prodotti utili per l'edilizia sostenibile e l'arredo urbano attraverso il riutilizzo di materiali di scarto industriale». Il riconoscimento è stato ritirato dall'ingegnere Désirée Farletti.