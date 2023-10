Un'attività quotidiana a tutela della legalità, del corretto funzionamento di mercato, dell'economia, del rispetto delle regole. Una lotta continua contro l'evasione fiscale, la contraffazione, gli sprechi di denaro pubblico, i falsi poveri, la criminalità organizzata. Sono alcune attività che la guardia di finanza contrasta ogni giorno. E in prima linea ci sono loro, uomini e donne che con impegno, dedizione, sacrificio, sono a servizio dello Stato, della comunità e del territorio.

Un percorso che inizia da giovanissimi e che tra qualche settimana vedrà aspiranti finanzieri alla prova con il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1673 allievi. Bando che scade sabato prossimo, 21 ottobre. I posti messi a concorso sono così ripartiti, 1461 del contingente ordinario di cui 171 da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)"; 33 da avviare al conseguimento della specializzazione "Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)". Poi 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; 377 agli altri cittadini italiani.

Sono 212 del contingente di mare di cui: 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti in 74 da avviare al conseguimento della specializzazione "Nocchiere"; 42 da avviare al conseguimento della specializzazione "Motorista navale"; 32 da avviare al conseguimento della specializzazione "Operatore di sistema". Inoltre 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue: 32 da avviare al conseguimento della specializzazione "Nocchiere"; 18 da avviare al conseguimento della specializzazione "Motorista navale"; 14 da avviare al conseguimento della specializzazione "Operatore di sistema". Con il maggiore Precentino Corona, della guardia di finanza del comando di Frosinone siamo entrati nel dettaglio del bando di concorso.

Quali sono i principali requisiti per l'ammissione al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri?

«Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, 26 anni di età, se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle forze armate, 24, invece, se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. I candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea».

Quando scadono i termini per partecipare?

«La domanda deve essere compilata tramite la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, e inoltrata entro le ore 12 del prossimo 21 ottobre. I concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. La prova scritta di preselezione si svolgerà dal prossimo 6 novembre. Prova che consiste in un questionario composto da 90 domande a risposta multipla, di cui 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche; 25 ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana e 30 (10 per ogni materia) su argomenti di educazione civica, geografia e storia. Ovviamente, seguiranno prove di efficienza fisica e idoneità attitudinale e psico-fisica».

La specializzazione quando può essere scelta?

«La particolarità è che si può già scegliere nella fase del concorso una delle specialità della guardia di finanza, ovvero ci sono posti già individuati per coprire ad esempio, per citarne alcuni, la specializzazione "Anti terrorismo e pronto impiego" i cosiddetti baschi verdi che si occupano della sicurezza in concorso alle altre forze armate di polizia, ad esempio l'ordine pubblico allo stadio, scorte e quanto altro. Oppure la specializzazione di tecnico di soccorso alpino».

Avere tatuaggi comporta esclusioni?

«I tatuaggi sono causa di esclusione dal concorso se risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza. In particolare saranno esclusi i concorrenti che presentano tatuaggi visibili con qualsiasi uniforme in uso, e anche se non visibili, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test)».

Un consiglio che si sente di dare ai ragazzi e ragazze che vogliono entrare a far parte del Corpo della guardia di finanza?

«Dico loro che sicuramente decidere di diventare finanziere è una scelta di vita, perché comunque è una professione che si sceglie di fare. E si prova, appunto, ad entrare in un Corpo della guardia di finanza perché si sposa intimamente a dei valori. Valori che sono comunque quelli della legalità. Gli allievi giureranno fedeltà alla Repubblica, quindi, quando si presta giuramento si assolve una missione, perché lo si deve fare con il trasporto emozionale, professionale e personale, che va condiviso appieno. Una scelta che si fa per contribuire a dare il meglio per la società in cui vivi, in cui vive la tua famiglia. Servono motivazioni forti. Si ha poi la possibilità di crescita e anche una sicurezza economica che comunque al giorno d'oggi è importante. Logicamente, la seconda esternazione sulla sicurezza economica, non può influenzare la prima, perché se ti attendi che la seconda abbia prevalenza rimarrai per sempre deluso. Chi indossa la divisa delle fiamme gialle sceglie di servire lo Stato in generale, in maniera seria e professionale. I sentimenti con cui si fa una domanda del genere devono essere questi, anche perché bisogna essere pronti. I ragazzi di oggi, forse ancora più di quelli di prima, ma non ne voglio fare un discorso generazionale, devono già essere pronti e dire "vado via da casa per fare il corso a Predazzo, nella scuola storica dei finanzieri, piuttosto che vengo assegnato da Predazzo ad Agrigento". Quindi essere pronto al sacrifico, alla dedizione. È così che si struttura il ragazzo a 18 anni, che già inizia a formare questo tipo di valore, per poi essere cittadino, uomo e finanziere».