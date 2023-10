Esce fuori strada e finisce nella cunetta. Grave, ma per fortuna non in pericolo di vita, un ventiduenne di Esperia che dopo l'incidente è stato trasferito a Roma in eliambulanza. Ancora non chiara la dinamica dell' incidente avvenuto sulla provinciale che collega Esperia a Pontecorvo. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che a far perdere il controllo del mezzo al giovane sia stato un cinghiale sbucato all' improvviso.