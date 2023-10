Cerca aiuto a casa dei vicini e per evitare di essere ancora picchiata si è rifugiata sul loro balcone. Momenti concitati quelli vissuti da una donna di Aquino che nei giorni scorsi è fuggita dalla violenza del compagno, aiutata dai vicini. Immediato l'intervento dei carabinieri di Aquino che hanno tratto in arresto l'uomo, un trentacinquenne. Arresto convalidato, per lui è scattato il divieto di avvicinamento.