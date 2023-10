Morte del piccolo Nicolò a luglio dello scorso anno, due dottoresse del reparto di pediatria dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone rischiano il processo. L'accusa è di omicidio colposo. Per gli altri sei indagati è stata disposta l'archiviazione. Il prossimo 3 novembre nel tribunale di Frosinone si terrà l'udienza.

Nicolò, di 8 anni, residente ad Alatri, era risultato positivo al covid il 14 luglio 2022. I genitori hanno accompagnato il figlio al pronto soccorso dello Spaziani intorno all'ora di pranzo del 15 luglio. Ma il piccolo a casa non ha fatto più ritorno.

I familiari hanno presentato subito una denuncia alla polizia lamentando ritardi nel trasferimento del bimbo in una struttura romana, al policlinico "Gemelli". Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e sequestrato la cartella clinica, mentre la procura ha aperto subito un'inchiesta. Accertamenti avviati di pari passo anche dalla direzione generale dell'Asl, che ha svolto un audit interno per verificare e rendere disponibili le informazioni circostanziate circa i fatti, gli orari precisi e il percorso assistenziale seguito da ogni singolo sanitario intervenuto.

La notizia della morte di Nicolò ha destato tanto dolore e sconcerto. Familiari, amici, compagni di scuola, increduli per l'accaduto.

Nel registro degli indagati, per chiarire la tragica vicenda, sono state iscritte otto persone tra personale medico ed infermieristico di turno nelle ore del decesso.

Ora la decisione del giudice di archiviare il procedimento per sei degli otto indagati, V.M., 53 anni, D.V. 42, V.G. 63, C.M 39, L.F. 51 e F.Z. 33 anni, mentre per due dottoresse A.A. 33 anni e V.L. 39, in servizio nel reparto di pediatria dell'ospedale "Spaziani" si deciderà nell'udienza del 3 novembre se rinviarle o meno a giudizio. Devono rispondere dell'accusa di omicidio colposo.

Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Luigi Vallefuoco, Giampiero Vellucci, Armando Pagliei e Antonio Perlini.

La famiglia del piccolo Nicolò si è affidata agli avvocati Christian Alviani e Alessandro Petricca. Tra qualche settimana, dunque, si conoscerà la decisione del giudice sulle due dottoresse.