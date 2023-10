Odore acre e protesta dei genitori in via Arno a Cassino

Un cumulo di buste dell'immondizia nel cortile della scuola materna ha provocato la circolazione di odori nauseabondi che hanno portato a chiudere le finestre delle classi e l'ira di genitori e nonni che hanno accompagnato i piccoli nell'istituto.

Immediata anche la chiamata al palazzo comunale per cercare di risolvere la situazione.