Oltre duecento nuovi loculi in arrivo nel cimitero di Piedimonte San Germano. Sarà questo il punto finale del progetto che l'amministrazione comunale ha avviato nei mesi scorsi all'interno del camposanto della città di Piedimonte. Un sesto lotto di costruzione che consentirà di dare luce a nuovi posti all'interno del camposanto.

Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo del primo cittadino Gioacchino Ferdinandi all'interno della struttura cimiteriale. Un sopralluogo per verificare lo stato dell'opera e vedere a che punto sono i lavori che si stanno portando avanti.

Interventi importanti per consentire la costruzione dei nuovi loculi molto attesi dalla comunità che ha voluto acquistare i nuovi posti che si stanno creando.

I lavori, come è emerso al termine della visita che il primo cittadino ha avuto con il direttore dei lavori, l'ingegner Andrea Rizzo, si dovrebbero concludere entro la fine dell'anno in corso, al massimo all'inizio del prossimo.

«Ho effettuato un sopralluogo con il direttore dei lavori, l'ingegner Andrea Rizzo, sul cantiere del Cimitero comunale di Piedimonte San Germano per la costruzione del sesto lotto che ospiterà 210 nuovi loculi - ha spiegato al termine della visita il primo cittadino di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi - A distanza di pochi mesi dall'inizio dei lavori, la nuova opera sarà consegnata alla Cittadinanza entro tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del prossimo».