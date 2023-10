Via Ristretto: un tir fa retromarcia e butta a terra la segnaletica verticale, oltre a urtare la recinzione di un'abitazione.

I residenti del luogo protestano, ancora preoccupati per il mancato rispetto dei divieti sulla strada che si trova in prossimità del casello autostradale, dove da tempo si registra la sosta selvaggia dei mezzi pesanti. Nonostante i divieti, a detta dei cittadini, i tir accedono alla strada, si fermano e causano pure danni.

«L'altra sera un tir in retromarcia ha buttato a terra la segnaletica verticale e causato danni alla recinzione di una casa - affermano infuriati gli abitanti della zona - E pensare che poco prima lì c'erano alcuni bambini in bicicletta, il pericolo è costante. Abbiamo chiesto l'intervento dei carabinieri, ma il problema resta ed è serio». Sulla strada sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria ed è stato risistemato il manto d'asfalto, con l'eliminazione degli avvallamenti, ma continua la sosta selvaggia dei tir.

Un fenomeno che non si arresta e che preoccupa gravemente i cittadini della zona, i quali quotidianamente vivono non solo i disagi, ma soprattutto i pericoli dei mezzi pesanti che occupano la carreggiata fino a raggiungere le abitazioni. «Non possiamo vivere ogni giorno con questa spada di Damocle sulla testa. Il rischio è che prima o poi si verifichi qualche incidente - proseguono i residenti - La sicurezza è compromessa e abbiamo perso la tranquillità. Non possiamo far uscire i nostri figli in bicicletta, né a piedi, ma a volte è difficile e pericoloso anche rientrare in auto.

Non vengono rispettati i divieti e tollerare ulteriormente questa situazione è impossibile. Non possiamo essere lasciati soli in questa battaglia. Chiediamo soltanto che vengano rispettate le regole e tutelati i cittadini. Chiediamo che si intervenga più spesso, alcuni controlli sporadici sono stati effettuati tempo fa, quando il Prefetto fu informato di quanto accadeva, ma ad oggi non è cambiato nulla e i controlli vengono effettuati quando li richiediamo e c'è la disponibilità di uomini». Gli abitanti di via Ristretto concludono: «L'emergenza persiste e di conseguenza anche i rischi». Quindi, i cittadini chiedono più controlli per eliminare le soste selvagge dei tir, oltre ovviamente al rispetto dei divieti, per ripristinare la sicurezza e restituirea tutti la tranquillità.