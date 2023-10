«Quindici milioni di euro per gli ospedali ciociari: saranno investiti sulle strutture e sulle attrezzature di pronto soccorso. Per il San Benedetto di Alatri è programmato un investimento di 2 milioni 474mila euro». È quanto annuncia con soddisfazione il sindaco della città di Alatri, Maurizio Cianfrocca, con un post sulla sua pagina Facebook. «Apprendiamo con estrema soddisfazione la notizia divulgata dalla stampa. Ció dimostra che il Governatore Rocca sta dando seguito a quanto annunciato negli incontri che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Una bella notizia per la Ciociaria e per la città di Alatri in particolare».

Il primo cittadino ha tenuto a sottolineare che «chiaramente restiamo vigili in attesa dell'atto aziendale, ulteriore passo in avanti per la ristrutturazione funzionale del nostro nosocomio, certi che anche e soprattutto in questo si lavorerà per concretizzare quanto assicurato in passato dai dirigenti regionali». La Regione Lazio, dunque, investe sulle strutture sanitarie della provincia di Frosinone. La decisione è stata presa durante la seduta di giunta, che ha dato il via ad un importante piano di interventi per quanto riguarda la sanità laziale, che usufruirà in totale di 155 milioni. Quindici milioni di euro per gli ospedali ciociari, investiti sulle strutture e sulle attrezzature di pronto soccorso.

Per il San Benedetto di Alatri, come detto, è in programma un investimento di 2 milioni 474mila euro. La sfida, come ha sottolineato durante il suo intervento il presidente della Regione Lazio, Rocca, nel corso della visita, nei giorni scorsi, nella struttura ospedaliera di Colleferro «è quella di lavorare per consentire ai presidi ospedalieri dei territori di avere tutti gli strumenti degli ospedali delle grandi città».