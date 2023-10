Tutti giovanissimi. Tra i diciotto e i venti anni. Se le sono date di "santa ragione". Calci e pugni. Prima all'esterno del locale, poi all'interno e, ancora, di nuovo fuori. Protagonisti della rissa, avvenuta in un noto bar nella parte bassa di Frosinone, quattro giovanissimi di etnia rom e un ragazzo di origine albanese. È successo intorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica.

Alcuni clienti hanno subito chiamato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo i cinque avevano già fatto perdere le loro tracce. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai protagonisti della furibonda lite sfociata in rissa.

La ricostruzione

Per quale ragione dalle parole siano passati ai fatti, perché si siano presi a calci e pugni, non è dato sapere.

Quella che inizialmente poteva sembrare una lite tra ragazzi, si è trasformata in una rissa a più riprese.

Sembrerebbe che gli animi si siano accesi prima all'esterno, dove ad avere la peggio sarebbe stato il giovane albanese. Una volta all'interno del locale, un'altra accesa discussione che avrebbe visto protagonisti sempre tutti e cinque i ragazzi.