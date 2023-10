Un orso ha impattato violentemente contro un'auto arrecando danni seri alla vettura. È successo la notte tra venerdì e sabato lungo la Regionale 509, vicino al cimitero di S. Donato Val di Comino. Era da poco passata la mezzanotte, quando due amici di Atina salivano con moderata velocità verso S. Donato Val di Comino e, dopo aver superato una curva e iniziato a percorrere un rettilineo, all'improvviso, da una stradina laterale a sinistra della carreggiata è sbucato, correndo, un orso che si è avventato contro la fiancata dell'auto.

L'urto tremendo ha fatto pensare al peggio per il povero orso, invece, i due amici, scesi dall'auto, hanno constatato i danni e verificare che l'animale era fuggito scomparendo nella boscaglia lasciando tracce dell'impatto sull'asfalto e sulla carrozzeria: peli, sangue. I danni all'auto (da poco acquistata) consistono nella completa rottura del gruppo fari anteriore sinistro e in profonde ammaccature alla carrozzeria. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia; i militari hanno constatato quanto accaduto ed effettuato i rilievi del caso.

«Abbiamo avuto un grande spavento, uno shock fortissimo e ancora ci stiamo riprendendo» ci confidano i due amici M. e L. che, poi, aggiungono: «Siamo usciti illesi dall'auto che, però, ha subito danni importanti e anche all'orso è andata bene perché si viaggiava entro i limiti di velocità». A S. Donato Val di Comino gli orsi non sono rari: nell'agosto del 2021, un esemplare fu avvistato in via Pedicate, in pieno centro; due mesi dopo, un altro fu immortalato mentre si bagnava in una fontana; nel dicembre del 2022, invece, l'episodio di un escursionista che fu azzannato da un'orsa lungo un sentiero vicino la 509. Ma non solo orsi.