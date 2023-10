Ragazzi investiti da un'auto in zona San Bartolomeo, a non molta distanza dal McDonald's di Cassino: paura nella serata di sabato. Per fortuna, nonostante lo spavento e le ferite riportate soprattutto da uno dei tre coinvolti, i minori non sono risultati in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nella serata di sabato a non molta distanza dalla sede di Cassino della nota catena di fast food statunitense.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassino, l'impatto tra un'auto condotta da un uomo di Atina e tre adolescenti che stavano passando a piedi nello stesso momento è stato inevitabile. I tre, un ragazzo di 14 anni, un amico di 16 e una ragazzina di 14, sono finiti a terra. Uno dei due ragazzini ha riportato, nell'impatto con la scocca della vettura e con il vetro anteriore della macchina, le ferite più rilevanti. Il conducente dell'auto ha prestato i primi soccorsi, allertando il 118 e i carabinieri.

Immediato l'intervento di un'ambulanza che ha trasferito il minore al Santa Scolastica di Cassino. Anche gli altri due sono stati poi condotti nella vicina struttura ospedaliera per escludere complicanze: davvero tanta la paura. Il più grave ha riportato una prognosi di 30 giorni, gli altri solo qualche giorno. Per fortuna tutti sono stati dichiarati dai medici fuori pericolo di vita. Saranno ora le indagini dei carabinieri della locale Compagnia, intervenuti nell'immediatezza, a permettere di capire cosa sia accaduto. Tanta la gente accorsa sul luogo dell'investimento dopo l'impatto.