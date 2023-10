Terribile schianto poco fa in pieno centro a Cassino. Violento l'impatto tra due auto all'incrocio tra corso della Repubblica e via Bari. Un rumore sordo di lamiere ha messo tutti in allarme: due le auto coinvolte, una persona - stando alle primissime informazioni - ferita, incastrata nella vettura ma cosciente. Tante le persone accorse: forte la paura, vista la violenza dell'impatto registrato proprio all'incrocio, in prossimità del semaforo. Sul posto in questi minuti i carabinieri di Cassino mentre sono in arrivo le ambulanze del 118.