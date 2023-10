I vertici nazionali della Cisl in piazza ieri mattina a Ferentino per il lavoro, o meglio per la Festa della Partecipazione. Iniziativa organizzata nel quadro della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione organizzativa, finanziaria e gestionale dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private. In piazza Matteotti a Ferentino ci sono stati gli interventi dei segretari generali nazionale e regionale, rispettivamente Luigi Sbarra ed il ferentinate Enrico Coppotelli. Presente pure il sindaco Piergianni Fiorletta. Tante le firme di adesione raccolte negli appositi gazebo.

All'arrivo in piazza Matteotti applausi e bandiere al vento per Luigi Sbarra, accolto da Enrico Coppotelli. Prima dell'inizio della manifestazione abbiamo chiesto a Enrico Coppotelli una valutazione sull'occupazione in Ciociaria. Ha detto: «Nella provincia di Frosinone purtroppo c'è uno spopolamento di giovani notevole: negli ultimi sei anni -14%. Significa che queste persone hanno deciso di investire il proprio futuro altrove. Noi per tentare di controvertire questa tendenza e non rassegnarci a un logorio della forza occupazionale, oggi stiamo rilanciando queste giornate della Partecipazione per dare finalmente attuazione all'articolo 46 della Costituzione, che possa consentire ai lavoratori di essere partecipi alla vita dell'impresa e smetterla con questa contrapposizione tra capitale e lavoro e far partecipare i lavoratori agli utili delle imprese. Facendo ciò pensiamo che il Paese possa agganciarsi ai treni del nord Europa vedi la Germania, con una cultura partecipativa profittevole per il mondo del lavoro».

Poi ha preso la parola il leader nazionale della Cisl Luigi Sbarra. Ha affermato: «Grazie a tutti per questa straordinaria presenza alla nostra giornata di mobilitazione sul tema della partecipazione della democrazia economica. La Cisl è mobilitata nelle principali piazze italiane per sostenere la raccolta delle firme, come diceva Enrico che ringrazio, sulla proposta di legge. Viviamo un momento importante. Ci arrivano segnali di partecipazione, adesione e sostegno dei lavoratori e lavoratrici, pensionati e cittadini sulla nostra proposta di legge.

Ci aiuta l'incoraggiamento di espressioni illuminate del sistema accademico e universitario italiano, personalità del mondo scientifico, della ricerca, economisti, l'imprenditoria importante del Paese. Il sostegno in chiave bipartisan di tanti partiti e forze politiche di maggioranza e opposizione. Per noi questo è un grande segnale. Il tempo è maturo per dare la completa attuazione all'articolo 46 che i nostri padri costituenti nel 1947 vollero affermare e dedicare con un articolo della costituzione per consentire ai lavoratori e lavoratrici, alle persone, il diritto di concorrere, partecipare, cooperare alla gestione, agli indirizzi ed eventuale ripartizione degli utili delle proprie aziende.

Noi siamo obbligati a far vivere quel messaggio costituzionale e la ragione della nostra proposta di legge. Chiusa la fase di raccolta firme ci rivolgeremo fra qualche giorno al Parlamento, perché la nostra norma legislativa possa diventare nel breve tempo legge dello Stato. Noi vogliamo una legge che aiuti, sostenga, incentivi le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva. Questo progetto può incrociare le grandi sfide che il Paese ha davanti. Attraverso una cultura partecipativa noi possiamo operare nelle aziende per aumentare salari e retribuzioni, per fare più qualità e stabilità del lavoro contro precariato e sfruttamento. Per investire meglio sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per spezzare la lunga scia di sangue che porta via ogni giorno mediamente 3 lavoratori o lavoratrici negli ambienti lavorativi.

Con la cultura partecipativa possiamo fare progetti di sostenibilità sociale e possiamo anche frenare delocalizzazioni e atti di pirateria industriale. Non è consentito in questo Paese che multinazionali o imprese si permettono il lusso di comunicare in una notte, con una mail, ai propri collaboratori la chiusura degli impianti, lo stop della produzione, esuberi e licenziamenti o cig. Ecco perché noi vogliamo partecipare, avvicinarci alla stanza dei bottoni. Non per interessi personali, ma per far vivere principi di vera democrazia sociale e sindacale negli ambienti lavorativi e lo facciamo oggi in una fase di cambiamento epocale, sotto il profilo tecnologico, digitale, ambientale, industriale, energetico, democratico a cui dobbiamo collegare una transizione sociale.

Lo deve sapere la politica. Per ogni euro che s'investe sulle macchine o sulle tecnologie, deve corrispondere un euro che investiamo sulle persone, sul capitale umano. Noi vogliamo dare un contributo alla crescita, allo sviluppo, alla coesione sociale del Paese. È tempo di liberarsi da quelle vecchie visioni novecentesche che mettevano nel rapporto capitale-lavoro l'antagonismo, l'ideologia, il massimalismo, la divisione. Noi dobbiamo favorire l'incontro tra imprese e lavoro. Vogliamo far crescere il nostro Paese. Questo è il senso della nostra iniziativa. La nostra sfida è per creare le condizioni, che la nostra democrazia formale si avvicini verso l'approdo di una vera democrazia sostanziale, che vede al centro le comunità, i territori, le persone, il mondo del lavoro, gli anziani».