Dal prossimo primo novembre Sabrina Pulvirenti entrerà in carica alla guida della Asl della provincia di Frosinone. La nomina del commissario è arrivata dopo due mesi e mezzo dal passaggio dell'ex direttore generale Angelo Aliquò all'Istituto Spallanzani. Il nome della Pulvirenti è stato sul tavolo fin dal primo giorno, e venerdì, con il decreto del presidente della Regione Francesco Rocca, è arrivata l'ufficialità. Medico specializzato in Patologia clinica, ha 57 anni e arriva a Frosinone dalla Asl di Matera, in cui da marzo del 2021 ha ricoperto il ruolo prima di commissario straordinario e poi di direttore generale. Tra le molteplici esperienze che arricchiscono il fitto curriculum del neo commissario anche le docenze all'Università La Sapienza in Igiene, Economia sanitaria e Management.

Ad attenderla diverse sfide, dalla redazione del nuovo Atto aziendale, allo scioglimento dell'annoso problema della carenza di medici negli ospedali della provincia, senza dimenticare il più volte annunciato e non ancora realizzato riconoscimento a Dea di secondo livello dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. C'è da sottolineare, comunque, che per il raggiungimento di tali obiettivi l'Azienda sanitaria ciociara necessiterebbe di una continuità amministrativa che è mancata per 24 anni, nel corso dei quali si sono succeduti in 18, ultima la dottoressa Pulvirenti, tra direttori generali, commissari straordinari e dg facenti funzioni.

A sottolineare la rilevanza del profilo del commissario straordinario la consigliera regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità, Alessia Savo. «Per la dottoressa Pulvirenti l'incarico di commissario della Asl di Frosinone non sarà certo un trampolino di lancio – ha commentato – gli obiettivi raggiunti nel corso della sua carriera attestano che non ne ha necessità alcuna. Invece saprà certamente interpretare un duplice ruolo – ha aggiunto – di regista del risanamento della sanità e di ascoltatrice delle esigenze del territorio, anche attraverso la sfida della medicina di prossimità. Sono altrettanto certa che saprà creare, con la grande empatia che la contraddistingue, quello spirito di squadra e quella visione allargata della sanità provinciale. l dialogo, il confronto e l'interazione con la Regione e con la sottoscritta – ha concluso Savo – costituiranno certamente un punto di forza per dare risposte al territorio e buona sanità ai nostri cittadini».

Ad apprezzare la scelta di un profilo di rilevante esperienza anche l'Associazione della sanità privata accreditata territoriale. «Siamo certi che la lunga esperienza, dimostrata dal prestigioso curriculum della dottoressa Pulvirenti, la porterà ad affrontare con successo le tante problematiche del comparto sanitario della nostra terra – ha dichiarato il presidente dell'Aspat Alessandro Vallone – La nostra associazione sarà a disposizione fin dal primo giorno per collaboratore fattivamente nel lavoro quotidiano e nella nuova programmazione. Abbiamo già messo in campo diverse proposte per integrare il nostro lavoro con le scelte regionali – ha concluso – e la nostra visione per la crescita e lo sviluppo dell'offerta sanitaria per i cittadini, che di certo devono passare per l'innovazione e il potenziamento della medicina territoriale».