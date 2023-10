Clamorosa protesta dei genitori che hanno i loro figli assistiti presso il centro diurno "Luca Malancona". Dalla giornata di venerdì scorso, infatti, le famiglie si stanno astenendo dal mandare i propri ragazzi al centro, fino a quando non saranno risolte tutte le problematiche emerse da oltre un anno a questa parte.

Le motivazioni di una tale scelta sono contenute in una breve lettera inviata al sindaco Piergianni Fiorletta e ai responsabili della cooperativa "Altri Colori", che ha in gestione il centro: «Siamo consapevoli della portata di questa protesta, che mai avremmo voluto attuare, considerando che i nostri figli frequentano il centro da anni, ma ci siamo trovati davanti a tanti problemi non risolti».

Problemi che sono, nell'ordine: il personale non sostituito, i locali non adatti, e tanto altro «che ha destabilizzato la serenità dei ragazzi».

I genitori dei 14 ragazzi del centro "Luca Malancona" si sentono come "abbandonati" perché non hanno mai avuto modo di interloquire con i responsabili della cooperativa citata e che ogni tentativo di incontro e di confronto è rimasto inevaso.

Uno degli aspetti sottolineati più volte è la sede del centro, Villa Gasbarra, ritenuta non idonea alle attività dei ragazzi: stanze troppo piccole e anguste, quando ci vorrebbero - dicono i genitori - spazi molto più ampi. La questione era stata segnalata già ai tempi della vecchia amministrazione Pompeo, ma anche con quella nuova non ci sono stati cambiamenti di sorta, tra la delusione generale.

«Non è stata prestata attenzione a quanto avevamo detto e, ora, ci ritroviamo in una situazione di difficoltà, dovendo raccontare ai nostri ragazzi perché non andranno al centro e non vi torneranno finché non avremo un riscontro da parte delle autorità competenti. Di una cosa siamo certi: nulla si cambia, nulla si può migliorare senza le necessarie competenze»: è la conclusione della lettera, carica di amarezza ma anche di un pizzico di speranza, nell'augurio che la protesta smuova le acque.