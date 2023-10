Saranno ventiquattro i candidati che sosterranno la prova orale di uno dei due concorsi pubblici indetti dal Comune di Veroli.

Su 299 candidati, hanno affrontato la prova in 209, lo scorso 6 ottobre al palazzetto dello sport di Veroli, per l'assunzione con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato a 2 posti nel profilo di istruttore amministrativo-contabile. Gli ammessi alla prova orale, che si svolgerà il prossimo 7 novembre nei locali della Galleria la Catena a Veroli, sono 24.

Si proseguirà poi, sempre da martedì 7 novembre, alle ore 9, nella sede ESEF-CPT di Sora in via Romana Selva, quando inizieranno le prove pratiche del bando di concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato a due posti nel profilo di operatore esperto – area degli operatori esperti (settore tecnico). Da tale data e fino al 15 novembre, sempre nella medesima sede, continueranno le sessioni delle prove per la valutazione dei 106 candidati ammessi.

Ogni utile indicazione ed approfondimento sul calendario, le modalità ed i criteri di selezione delle programmate prove dei due concorsi sono reperibili e consultabili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.veroli.fr.it – home page e nella relativa sezione dedicata alla trasparenza sotto la voce "Amministrazione trasparente", consultando bandi di concorso. Le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, andranno a ricoprire ruoli fondamentali per contribuire alla funzionale gestione dell'Ente comunale.

«Quello di provvedere alle assunzioni di nuovo personale come fatto nelle ultime annualità, dopo venti anni circa, è stato un risultato importante, frutto di oculata programmazione e gestione finanziaria del nostro Ente. Solo con personale adeguato si possono determinare benefici in termini di servizi ai nostri cittadini» –hanno spiegato il sindaco della città di Veroli Simone Cretaro e l'assessore al personale, Alessandra Cretaro.