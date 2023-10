Degrado e abbandono, una fotografia alla quale ormai sono abituati i residenti di uno dei quartieri più popolosi di Frosinone: lo Scalo. Una situazione che sembrava risolta e che invece si trova punto e a capo con lo stabile di via Marittima nuovamente occupato abusivamente. La struttura è posizionata in una delle strade più centrali di Frosinone, molto trafficata e piena di attività commerciali. Di fianco anche ad un noto supermercato.

Da qualche mese era intervenuta la polizia locale, posizionando dei pannelli e sigillando le porte in modo da impedirne l'ingresso. Ma da alcuni giorni i cittadini si trovano di nuovo davanti agli occhi una situazione preoccupante. Un viavai continuo di persone, a qualunque ora della giornata e della notte, che molto probabilmente fa pensare a un giro di spaccio e prostituzione. Questa volta sembrerebbe che siano riusciti ad entrare sfondando le porte dal retro, impossessandosi nuovamente dello stabile.

La situazione comunque resta ancora attenzionata ed è stata subito segnalata dai cittadini. Adesso si spera in un intervento immediata. Soprattutto che vengano intensificati i controlli per arrivare finalmente ad una soluzione definitiva.

In ogni caso è evidente che lo Scalo continua ad apparire come una zona abbandonata a se stessa. Una problematica che va avanti ormai da troppo tempo, in un quartiere considerato "sensibile" vista la presenza della stazione ferroviaria. I residenti sono stanchi di vivere in un clima di continuo timore. E si domandano: quando potremmo finalmente tornare a vivere il quartiere?