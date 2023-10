Un ottobre così caldo non si era mai visto. A Frosinone, la prima decade di ottobre viaggia a oltre quattro gradi sopra la media del periodo con picchi di temperature mai viste dagli anni Sessanta a oggi.

E dopo un settembre, tra i più caldi di sempre, la colonnina di mercurio seguita a mantenersi alta con punte decisamente fuori stagione.

Considerato che i dati storici di Frosinone, dell'Aeronautica militare, si hanno dal 1961, finora il picco massimo della temperatura a ottobre era stato di 30,2 gradi del 3 ottobre 1997 e del 4 ottobre 2007. Ora, a distanza di 16 anni, questo record - in base ai dati dell'ufficio meteo comunale - è stato battuto due volte in meno di una settimana. Nel dettaglio, il 3 ottobre scorso il nuovo record è stato portato a 30,8°, salvo esser spostato ancora più in avanti, il 9 ottobre, con 32,4°.

Nei primi dodici giorni di ottobre quattro volte sono stati superati i 30°, mentre solo due volte, il 5 e il 7 del mese, non sono stati raggiunti i 28°. E ciò sin riflette sulla durata nel tempo di questa eccezionale ondata di calore visto che si registrano non solo le punte massime di temperature ma anche una costanza nel tempo di valori che richiamano ai mesi più caldi dell'anno. Nelle ore di sole di queste giornate spesso la temperatura si è mantenuta costantemente sui 30 gradi o più. Cosa che di solito si registra a luglio.

Pertanto, la media della prima decade di ottobre è di 4,2° sopra la media che, attualmente, è a 20,6° e invece dovrebbe essere intorno ai 16°. A ottobre, inoltre, si registra una media delle massime di 29,4° più di giugno che era a 38,7° e mezzo grado in meno rispetto a settembre. La media delle minime, invece, è di 13,5°, un grado oltre anche il dato di maggio. Una situazione, ovviamente, che riguarda non solo il capoluogo, ma anche il resto del Lazio, tenuto conto che le temperature dell'acqua del mare sono tra i 3 e i 4° oltre le medie.

Ma la proiezione dell'estate si nota ancor di più a settembre. Le massime, infatti, sono state superiori a quelle di giugno. Settembre ha avuto una media totale di 22,7° contro i 22,4° di giugno, le massime si sono attestate a 29,9° contro i 28,7° di giugno, mentre solo le minime sono state inferiori, 16,5° contro 16,8°.

Il mese più caldo è stato luglio con una temperatura media di 27,3° e una media delle massime di 34,2°.

Sul fronte delle precipitazioni settembre e anche adesso ottobre hanno riportato il dato che, fino a quel momento era in media, sotto il dato storico. Va detto, però, che l'andamento dlele piogge è stato abbastanza irregolare per tutto l'anno. Ci sono stati mesi molto piovosi come gennaio, 201 millimetri caduti e 75,9 millimetri oltre la media, maggio 181,3 e 111,4 e aprile, 127,8 e 54,3.

E altri decisamente asciutti come luglio, 8 millimetri caduti e un meno 38,8 rispetto alla media, settembre, 34,2 e meno 48,8, febbraio, 55,2 e meno 52,8, e marzo, 53,8 e meno 68,4. Ottobre è ancora a zero. Da qui a fine mese dovrebbero cadere, per rimanere in media 115 millimetri di piogge, il che riporterebbe il 2023 sopra la media, considerato che attualmente è a meno 81.