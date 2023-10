L'intensa attività degli inquirenti sull'omicidio di Thomas Bricca ha portato in questi giorni a risentire anche quello che è uno dei testimoni-chiave della tragica vicenda, il ventenne di origini marocchine Omar Haoudi.

Due giorni fa, infatti, il ragazzo è stato rivisto lungo le strade della città e la sua presenza era dovuta ad una nuova escussione da parte degli investigatori che stanno seguendo il caso.

Per il momento, non è dato sapere la natura del colloquio, sul quale vige, come da prassi, il più stretto riserbo, ma è probabile che Omar sia stato richiamato in Ciociaria per chiarire o circostanziare alcuni particolari e alcuni passaggi delle sue precedenti disposizioni, il tutto per avere un quadro sempre più chiaro di ciò che avvenne nelle risse del 28 e del 29 gennaio, cui seguì la sparatoria del giorno 30, costata purtroppo la vita al diciannovenne Thomas. Per quei fatti, sono in carcere dal 18 luglio scorso, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati di omicidio volontario.

Chi è Omar Haoudi

Omar Haoudi è il ragazzo che ha trascorso accanto a Thomas gli ultimi istanti della vita di quest'ultimo e indicato dagli investigatori come il probabile bersaglio degli spari di via Liberio.

Secondo gli inquirenti, difatti, i colpi esplosi il 30 gennaio erano diretti a questo ragazzo, figlio di Amid Haoudi, marocchino trapiantato ed integrato da anni ad Alatri. Come si sa, è stata una tragica fatalità a portare alla morte di Thomas: quella sera maledetta, sia lui che Omar indossavano un giubbotto bianco molto simile, un dettaglio che si è rivelato fondamentale nell'inchiesta.

Tornando ad Omar, sempre secondo gli investigatori, l'azione punitiva contro di lui sarebbe stata ordita come vendetta e ritorsione da parte dei Toson dopo la rissa del 29 gennaio, quando Francesco Dell'Uomo, fratellastro di Roberto, è stato scaraventato giù da un parapetto in via Circonvallazione. Tra lo stesso Omar e i Toson i rapporti sarebbero stati tesi da tempo e il 28 gennaio si era verificato un altro episodio di violenza: la prima rissa scoppiata nei pressi di piazza Santa Maria Maggiore. In entrambi i casi, erano coinvolti sia ragazzi italiani che stranieri.

Omar, infine, ha dato sempre una connotazione razzista a tutto questo, sottolineando che le sue origini nordafricane abbiano influito sulla vicenda.