Schianto mortale sulla Cassino-Formia, aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del giovane di Sant'Elia al volante del suv coinvolto nell'impatto. A perdere la vita sul colpo è stato Emilio Della Rosa, 64 anni di San Giorgio a Liri, meccanico molto stimato. La vittima stava facendo ritorno alla sua officina in sella a uno scooter, poi l'impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. E per uno strano caso del destino, morto a pochi metri dal punto in cui un mese prima aveva perso la vita Graziella Parente, la neo sposa di Coreno deceduta dopo un incidente in moto, a pochi giorni dal ritorno dal viaggio di nozze.

Il sostituto procuratore Corvino, vista l'evidenza delle cause della morte, non ha ritenuto necessario un approfondimento autoptico sul corpo di Emilio. E oggi alle 15, nella chiesa Madre di San Giorgio a Liri, si terranno i funerali.

Aperto intanto un fascicolo a carico del trentenne di Sant'Elia che si trovava in auto con un bambino al momento dell'impatto fatale: l'auto, dopo l'urto, si è capovolta finendo a bordo della carreggiata. Entrambi, sia il trentenne che il piccolo, sono stati subito trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino, dove sono stati sottoposti alle cure per le lesioni riportate.

L'iscrizione nel registro degli indagati da parte del pm incaricato è risultato un passaggio necessario a consentire ogni approfondimento investigativo utile a ricostruire la dinamica e le responsabilità del caso. Verifiche che verranno eseguite anche sui mezzi, sottoposti a sequestro. Immediato l'arrivo sul posto - insieme a 118 e vigili del fuoco - dei carabinieri della locale stazione e i colleghi di Pontecorvo, guidati dal capitano Taglietti, che dovranno stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

Intanto la comunità di San Giorgio resta attonita e vicina alla famiglia.

Emilio Della Rosa era il meccanico e l'elettrauto di riferimento di molti, non solo a San Giorgio, ma anche nei paesi circostanti. Si dedicava con serietà al suo lavoro.

Sposato, lascia due figli, che adorava. Aveva poi un'altra grande passione, quella per i pastori tedeschi che allevava e con cui amava trascorrere il tempo libero.