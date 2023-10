Il Liri inquinato? I sindaci dei comuni attraversati dal fiume rispondano delle azioni messe in campo per salvaguardarlo. E il gestore del servizio idrico risponda del fatto che mancano i depuratori. Marco Belli non fa sconti a nessuno e, come aveva annunciato nei giorni scorsi, in qualità di dirigente nazionale dell'associazione di protezione ambientale Fare Verde e di presidente dell'associazione ambientalista Terra Nostra di Monte San Giovanni Campano, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica del tribunale di Cassino in relazione allo stato di salute del fiume.

«Da anni si ripete senza alcun riferimento stagionale la presenza di schiuma nel Liri compresa la presenza di schiuma del giorno 8 ottobre scorso - premette Belli - tanto è vero che nel tempo la Provincia di Frosinone ha chiesto all'Arpa Lazio di fare dei controlli più assidui e puntuali sul fiume. Da anni i comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Fontana Liri, Arce, Santopadre e Rocca d'Arce sversano i reflui fognari urbani nel Liri senza alcuna depurazione o sversano reflui insufficientemente depurati, concorrendo con questo reiterato comportamento a inquinare il corso d'acqua.

Recentemente i carabinieri forestali hanno eseguito il sequestro di un'attività produttiva che inquinava il fiume. Il comportamento di Acea Ato 5 nei comuni sopra citati è ancora più grave, visto che il gestore del servizio idrico integrato non pone rimedio all'inquinamento del Liri. Come pure il comportamento dei sindaci di Sora, Isola del Liri, Arpino, Fontana Liri, Arce, Santopadre e Rocca d'Arce è di chiaro "greenwhasing", visto che da almeno diciannove anni l'inquinamento del fiume è una triste realtà, in chiara discrepanza da quanto loro promesso nelle campagne elettorali alle popolazioni che li hanno eletti».

Belli lamenta il fatto che non siano mai state emesse ordinanze sindacali nei confronti di Acea Ato 5 che abbiano proibito gli scarichi fognari illegali nel fiume Liri. Il dirigente di Fare Verde sottolinea inoltre che i sindaci hanno votato o non hanno partecipato alle assemblee che hanno sancito gli aumenti tariffari del servizio idrico integrato, rincari che a suo avviso non hanno avuto alcuna finalità di protezione ambientale o di riparazione del danno cagionato dall'assenza di depurazione degli scarichi urbani. Una situazione che, sottolinea Belli, continua a causare danni ingenti all'ambiente e alla biodiversità del fiume Liri.