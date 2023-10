Frosinone, dopo dieci anni di pienoni e spettacoli con attori di calibro nazionale e internazionale, molto probabilmente rimarrà senza stagione teatrale. La motivazione? I prossimi lavori di riqualificazione che interesseranno, a partire dal prossimo gennaio, il teatro comunale "Nestor" e che renderanno necessaria la chiusura forzata della struttura. A darne conferma è l'assessore alla cultura Simona Geralico (Fratelli d'Italia): «Come tutti sanno il teatro comunale "Nestor" sarà interessato da una profonda operazione di restyling, che partirà con l'inizio del nuovo anno e ciò ci costringerà a uno stop forzato». All'inizio si era pensato anche a una mini stagione, sei spettacoli da esaurirsi entro dicembre. «È un'ipotesi - ha proseguito l'assessore Geralico - su cui la nostra amministrazione devo dire sta ancora ragionando, ma vanno valutate diverse condizioni. Tuttavia, l'orientamento è più verso uno stop».

Resta, comunque, in piedi un'ipotesi B: quella di utilizzare il "Teatro delle Vittorie" (o "Vittoria" come tutti lo conoscono") per ospitare gli spettacoli, prossimo ormai alla consegna, considerato che i lavori, coordinati dall'assessorato ai lavori pubblici retto da Angelo Retrosi, sono ormai in dirittura d'arrivo. Certo, il "Vittoria" ha un terzo della capienza attuale del "Nestor", ma ciò consentirebbe di non spezzare quella tradizione che ha fatto di Frosinone il grande punto di riferimento del teatro in tutta la provincia, se non addirittura in tutto il basso Lazio.

Il teatro comunale "Nestor" sarà rimesso a nuovo grazie a un finanziamento di quasi 8 milioni di euro ottenuto dalla seconda amministrazione Ottaviani. Al termine dei lavori, il teatro municipale arriverà a ospitare 1.200 spettatori con posti tutti a sedere. La struttura verrà dotata di adeguato numero di servizi di conforto per il pubblico, di un palcoscenico fortemente migliorato e di un idoneo compendio di servizi destinati agli operatori dello spettacolo.