Aggredisce il gestore di un bar: arrestato un trentacinquenne. Lunedì i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari, nei confronti di un giovane extracomunitario residente nel Cassinate e già noto alle forze dell'ordine.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino poiché nel mese di giugno, lo straniero, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha aggredito il gestore di un noto bar di Piedimonte San Germano al fine di impossessarsi di una bottiglia di birra senza pagarla. L'uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso e incline alla reiterazione di reati e, per tale motivo, è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Piedimonte San Germano per la durata di tre anni.