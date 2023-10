È stata celebrata ieri mattina davanti al Gup del Tribunale di Frosinone, la dottoressa Fiammetta Palmieri, l'udienza a carico di un imprenditore cinquantasettenne di Amaseno, accusato di violenza sessuale da una sua dipendente. I fatti risalgono al 2021 quando l'uomo, all'epoca titolare di una ditta di catering, si recava a effettuare le consegne insieme alla sua giovane collaboratrice. Era proprio durante questi viaggi, secondo quanto è stato denunciato dalla ragazza, che il cinquantasettmnne l'avrebbe molestata con pesanti avances, alle quali la dipendente si sarebbe sempre opposta.

Un rifiuto reiterato fino a quando l'uomo, forse stanco di sentirsi respingere, avrebbe dato uno schiaffo alla giovane. Il colpo avrebbe addirittura causato una tumefazione all'occhio, con un evidente alone nero. Episodio per il quale, il 12 giugno del 2021, la giovane ha sporto denuncia nei confronti del cinquantasettenne. Ieri, come abbiamo detto, la vicenda giudiziaria è finita dal Gup del Capoluogo, che ha esaminato il caso sulla base degli elementi in suo possesso. La pubblica accusa, rappresentata dal Pm dottor Vittorio Misiti, ha chiesto una condanna a tre anni per il reato di violenza sessuale. Il giudice, dopo avere valutato fatti e circostanze, accogliendo in pieno la tesi difensiva, ha comminato la pena di due anni e due mesi di reclusione, ritenendo gli accadimenti riconducibili ad un'ipotesi di minore gravità.

La parte lesa assistita dall'avvocato Angelo Princivero, non è comparsa davanti al Gup. Era presente, invece, l'avvocato Maria Felicita Celenza, legale di fiducia del cinquantasettenne, la quale all'esito del deposito della sentenza che avverrà nei prossimi novanta giorni, valuterà la possibilità di proporre appello, oppure di ottenere l'applicazione delle recenti disposizioni della legge Cartabia. In ogni caso, la riqualificazione del reato nella fattispecie di minore gravità, potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio per l'imputato.